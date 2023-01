Börsenplätze BlackRock-Aktie:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Das Jahr 2022 sei für BlackRock-Aktionäre zum Vergessen gewesen. An die hohen Gewinne der vergangenen Jahre habe die Aktie nicht anknüpfen können. Mit einem Minus von 22,6% habe das Papier sogar noch mehr als der S&P 500 (19,5%) verloren. Auch im neuen Jahr bleibe das Umfeld herausfordernd. Mut mache hingegen der Blick auf die Kurshistorie.Aktionäre der größten Investmentgesellschaft der Welt seien hohe Kursgewinne gewöhnt. In den vergangenen zehn Jahren habe das Papier nur drei Jahre mit Verlust abgeschlossen. In den jeweils folgenden Jahren sei es allerdings zu einem starken Rebound bei der Notierung gekommen. Nur 2018 (-23,5%) seien die Rückschläge größer als im letzten Jahr gewesen.Ob es im neuen Jahr ähnlich verlaufe, müsse sich noch zeigen. Das werde wesentlich davon abhängen, ob die Kapitalmärkte das neue, makroökonomische Umfeld vollständig eingepreist hätten und wie sich die Notenbanken verhalten. Auch die Neubewertung beim Thema Nachhaltige Anlagen werde eine Rolle spielen.Die BlackRock-Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link