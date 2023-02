Auch SEC-Chef Gary Gensler habe sich umgehend zu dem Vergleich mit Kraken geäußert: "Die heutige Maßnahme soll dem Markt zeigen, dass "Staking-as-a-Service"-Anbieter sich registrieren lassen und eine vollständige, faire und wahrheitsgemäße Offenlegung sowie den Schutz der Anleger gewährleisten müssen."



Am Markt sorge das zunächst allerdings für Unmut. Einerseits würden sich viele in der Krypto-Community an Vorgehen der Behörde stören, die zum wiederholten Mal lediglich einzelne Anbieter oder Dienstleistungen ins Visier nehme und Präzedenzfälle schaffe, anstatt klare und nachvollziehbare Regeln für den Kryptomarkt zu formulieren (Stichwort: "regulation by enforcement").



Zum anderen schüre der Vergleich mit Kraken die aktuellen Spekulationen, wonach Staking in den USA verboten werden könnte. Das wäre auch dahingehend problematisch, als dass Coins, die das Proof of Stake Verfahren als Konsensmechanismus nutzen würden, auf Staking angewiesen seien.



Nachdem sich der Kryptomarkt seit dem Jahresanfang spürbar habe erholen können und Makro-Faktoren ein Stück weit an Einfluss auf die Kurse verloren hätten, würden nun regulatorische Fragen für Unsicherheit am Markt sorgen. Grundsätzlich sei die aktuelle Konsolidierung aber noch kein Grund zur Panik. DER AKTIONÄR bleibt demnach bei seiner langfristig positiven Einschätzung für Bitcoin und Ethereum.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (10.02.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) ist an späten Donnerstagabend wieder unter die Marke von 22.000 Dollar gerutscht, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Freitagmorgen notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5 Prozent tiefer, viele Altcoins würden noch deutlicher verlieren. Schuld sei eine Einigung der Kryptobörse Kraken mit der US-Börsenaufsicht SEC, die von vielen Marktteilnehmern mit Sorge gesehen werde.Im Streit mit der SEC sei es um das "Starking-as-a-Service"-Geschäft von Kraken gegangen, bei dem die Nutzer bestimmte Kryptowährungen verleihen und im Gegenzug teils sehr hohe Zinsen einnehmen könnten. Nach Einschätzung der Aufsichtsbehörde verstoße die Krypto-Firma mit diesem Angebot gegen geltende US-Wertpapiergesetze.Im Rahmen des nun getroffenen Vergleichs habe sich Kraken dazu verpflichtet, das "Straking-as-a-Service"-Angebot für US-Nutzer mit sofortiger Wirkung einzustellen. Zudem zahle das Unternehmen eine Geldauflage in Höhe von 30 Millionen Dollar."Kraken bot den Anlegern nicht nur überhöhte Renditen an, die nichts mit der wirtschaftlichen Realität zu tun hatten, sondern behielt sich auch das Recht vor, ihnen überhaupt keine Renditen zu zahlen", so SEC-Direktor Gurbir Grewal in einem Statement. "Die ganze Zeit über gewährte das Unternehmen den Anlegern keinerlei Einblick in seine finanzielle Lage und in die Frage, ob es überhaupt in der Lage war, die versprochenen Renditen zu zahlen."