- Bitcoin habe erneut wichtige Unterstützungsniveaus verteidigt. Ethereum werde über 1.300 USD pro Token gehandelt.



- FTX, das die gleichnamige Kryptowährung besitze, habe ein Angebot zur Übernahme des bankrotten Kryptounternehmens Voyager für 1,4 Milliarden Dollar erhalten. Voyager habe im Juli Konkurs angemeldet. FTX habe Binance und Wave Financial überboten. Zur gleichen Zeit sei der Rücktritt des CEO eines anderen bankrotten Kryptowährungskreditgebers, Celsius Network, bekannt gegeben worden.



- Der Chef der Börse, der Milliardär Sam Bankman-Fried, habe in der Vergangenheit ebenfalls erwogen, Celsius aufzukaufen. Voyager-Kunden hätten bis zum 3. Oktober Zeit, Ansprüche auf Rückerstattung von Kryptowährungen geltend zu machen. Bankman-Fried habe im Sommer berichtet, dass er die negativen Auswirkungen von Insolvenzen reduzieren und die Stimmung gegenüber der angeschlagenen Kryptowährungsbranche verbessern wolle.



Bitcoin im Chart: Bitcoin sei an der 200-Stunden-Linie bei 19.080 USD abgeprallt. Abhängig von der Eröffnung der Wall Street könnten die Bullen jedoch den Widerstand durchbrechen und einen Angriff auf 20.000 USD wagen. Sollte die Stimmung weiterhin schlecht sein, sei ein Weg nach Süden nicht ausgeschlossen. Derzeit würden die Kontrakte auf eine schwache Eröffnung der Indices in Übersee hindeuten. Der RSI sei jetzt auf neutralem Niveau. (Quelle: xStation 5) (28.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Kryptowährungsmarkt begann den heutigen Tag in einer schwachen Stimmung, die sich jedoch durch eine dovishe Aussage der Bank of England, die beabsichtigt, Staatsanleihen zu kaufen, deutlich verbesserte, so die Experten von XTB.Die Experten sähen auch eine moderate positive Reaktion der Indices. Werde dies für Bitcoin ausreichen, um zu steigen und die Niveaus unter 20.000 USD für länger zu verlassen?