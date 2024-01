Spekulationen über eine solche Zulassung würden den Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung seit Mitte Oktober antreiben. Seither sei es um rund zwei Drittel nach oben gegangen. Für Rückenwind habe zudem die Aussicht auf bald wieder fallende Leitzinsen der Notenbanken der USA und der Eurozone gesorgt. Mit dem jüngsten Kurssprung bringe es der Bitcoin wieder auf einen Marktwert von fast 890 Milliarden Dollar.



Erhalte der Fonds eine Genehmigung, wäre es der erste auf Bitcoin lautende Spot-ETF. Das würde das Interesse von privaten und institutionellen Anlegern deutlich steigern.



Vor gut einem Jahr sei der Bitcoin noch unter die Marke von 16.000 Dollar gerutscht. Damals hätten Turbulenzen am Kryptomarkt im Zusammenhang mit der Kryptobörse FTX einen Kurssturz ausgelöst. Die daraus resultierenden Image-Probleme seien kein Thema mehr. Gleichwohl bleibe ein Ausbleiben der ETF-Genehmigung durch die SEC ein großes Risiko.



Ungeachtet der jüngsten Kursgewinne sei der Bitcoin noch weit vom Rekordhoch entfernt. Das sei im November 2021 mit knapp 69.000 Dollar markiert worden.



"Der Aktionär" sei zuversichtlich, dass die Behörde bald grünes Licht gebe. Anleger würden ihre Gewinne laufen lassen. Bitcoin sei auch Mitglied im "Der Aktionär" Krypto TSI Index. (02.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat zuletzt weiter deutlich zulegen können und erstmal seit April 2022 wieder die Marke von 45.000 Dollar überwinden können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Beflügelt werde die Kryptowährung von der Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC. Erwartet werde eine Entscheidung am 10. Januar.Der börsengehalte Fonds (ETF) würde die Kursentwicklung des Bitcoins direkt eins zu eins abbilden. Mehrere große Anbieter wie BlackRock und Vanguard hätten einen entsprechenden Antrag gestellt. Bislang gebe es nur ETFs, die die Kursentwicklung des Bitcoins indirekt am Terminmarkt über Futures abbilden würden.