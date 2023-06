Auch viele Altcoins, die im Zuge der SEC-Klagen gegen Binance und Coinbase besonders unter Druck geraten seien, würden zur Wochenmitte teils deutliche Kursgewinne verzeichnen. In den Top 10 nach Market Cap lege aber nur Cardano noch einen Tick stärker zu als der Bitcoin. Die Bitcoin-Dominanz, also sein Anteil an der Marktkapitalisierung aller Coins und Token, steige dadurch weiter und liege inzwischen bei fast 50 Prozent - zum ersten Mal seit über zwei Jahren.



Nachdem die Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase seit Anfang Juni für heftige Turbulenzen am Kryptomarkt gesorgt hätten, liefere das wachsende Interesse seitens großer Finanzinstitute nun wieder positive Impulse. Insbesondere der Bitcoin könne davon profitieren und die Dominanz am Kryptomarkt ausbauen, da er von der Regulierungsdebatte in den USA ohnehin nur indirekt betroffen sei. "Der Aktionär" bleibt daher bei der positiven Langfrist-Einschätzung für die digitale Leitwährung, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Cardano.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (21.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin führt derzeit eine kräftige Gegenbewegung am Kryptomarkt an und klettert dabei auf den höchsten Stand seit Anfang Mai, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Nachdem BlackRock in den USA die Zulassung eines Spot-ETFs auf den Bitcoin beantragt habe, würden nun weitere Konzerne aus der Finanzbranche in den Markt strömen. Das sorge für wachsende Zuversicht.Der Vermögensverwalter BlackRock habe in der Vorwoche den Anfang gemacht und damit offenbar eine Tür aufgestoßen. Am Dienstag habe auch der Fondsanbieter Wisdom Tree einen neuen Anlauf gewagt und noch einmal die Zulassung eines Bitcoin-ETFs bei der SEC beantragt. Weitere Anbieter, die mit ihren Anträgen bereits bei der SEC abgeblitzt seien oder noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hätten, dürften nun ebenfalls ihr Glück versuchen."Der ETF-Antrag von BlackRock scheint eine Rally ausgelöst zu haben, doch es steck offensichtlich mehr dahinter", so Krypto-Investor Aaron Brown in einem Beitrag für Bloomberg Opinion. Denn auch andernorts wachse das Interesse großer Finanzdienstleister am Kryptomarkt im Allgemeinen und dem Bitcoin im Speziellen."Die Ankündigung von BlackRock bezüglich eines Bitcoin-ETFs, plus EDX Markets, gab dem Bitcoin Schub wegen der Hoffnungen, dass traditionelle Institutionen dem Kryptomarkt mehr Tiefe verleihen werden", so Hayden Hughes von der Trading-Plattform Alpha Impact gegenüber Bloomberg.Das spiegele sich auch in der Kursentwicklung: Nachdem der Bitcoin in der Vorwoche kurzzeitig unter die 25.000er Marke gefallen und zuletzt in einer engen Seitwärtsrange um 26.500 Dollar gependelt habe, habe er am Dienstagabend deutscher Zeit wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Am Mittwochmorgen notiere er auf 24-Stunden-Sicht fast acht Prozent höher und klopfe damit wieder an die 29.000er Marke an. Bei 28.975 Dollar habe der Kurs dabei den höchsten Stand seit Anfang Mai markiert.