Nach gestrigen Berichten werde die japanische Regierung die Vorschriften für die Finanzierung von Start-ups lockern. Wenn Start-ups Investitionen von Investmentfonds erhalten würden, könnten sie anstelle von Aktien usw. kryptografische Vermögenswerte (virtuelle Währung) übertragen.



Am 14. September sei die Deutsche Bank eine Partnerschaft mit dem Schweizer Kryptounternehmen Taurus eingegangen, um institutionellen Kunden Dienstleistungen zur Speicherung von Kryptowährungen und Token-basierten Vermögenswerten anzubieten, wie Taurus am Donnerstag in einer Erklärung bekannt gegeben habe.



Am 18. September habe die Blockchain Capital Group zwei neue Fonds in Höhe von insgesamt 580 Milliarden USD für Investitionen in Infrastruktur, Blockchain-Spiele und DeFi angekündigt. Die Fonds würden 380 Millionen Dollar für Frühphaseninvestitionen und 200 Millionen Dollar für einen "Fonds für neue Möglichkeiten" umfassen.



Google Cloud plane auch die Bereitstellung spezieller Produkte für dezentralisierte Finanzen. Rishi Ramchandani, Leiter von Web3 für den asiatisch-pazifischen Raum bei Google, habe in einem Interview gesagt, dass der rasche Anstieg der Nachfrage die Entwicklung eines maßgeschneiderten Web3-Produktpakets erforderlich mache.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen steigen heute aufgrund weiterer Berichte über die Einführung der Blockchain-Technologie bei Finanzinstituten, die zunehmende Verschuldung in den USA und bevorstehende Regulierungen weiter an, so die Experten von XTB.Bitcoin gewinne 2% und werde bei rund 27.300 USD gehandelt, während Ethereum um 1,0% zulege und bei rund 1.650 USD gehandelt werde.Die Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), die Kundengelder im Wert von 759 Milliarden Dollar verwalte, habe angekündigt, einen für Institutionen geschaffenen Dienst namens "Citi Token Services" einzuführen. Ziel des Dienstes sei es, grenzüberschreitende Transaktionen und Vorgänge im Zusammenhang mit der Handelsfinanzierung zu erleichtern und zu beschleunigen. Die Citigroup beabsichtige, zu diesem Zweck eine private Blockchain zu verwenden, anstelle von bereits bestehenden Netzwerken wie Bitcoin oder Ethereum. Dies zeige jedoch, dass die Akzeptanz dieser Technologie voranschreite. In dem Pilotprojekt, das dieser Premiere vorausgegangen sei, habe die Bank in Zusammenarbeit mit Maersk erfolgreich ein digitales Äquivalent für Bankgarantien und Akkreditive entwickelt und damit das Potenzial von Sofortzahlungen und programmierbaren tokenisierten Überweisungen unter Beweis gestellt.