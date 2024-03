Mit dem Kurs habe in den vergangenen Tagen und Wochen auch die Marktkapitalisierung der digitalen Leitwährung angezogen. Nachdem der Börsenwert erst Mitte Februar die Billionen-Dollar-Marke zurückerobert habe, sei er zuletzt auf rund 1,32 Billionen Dollar gestiegen. Nach Informationen von companiesmarketcap.com sei der Bitcoin damit an Meta (1,28 Billionen Dollar) vorbeigezogen und nun drauf und dran, auch Silber (1,35 Billionen Dollar) zu überholen.



Mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch müssten sich die Bullen noch etwas gedulden, doch das charttechnische Momentum und die weiteren Aussichten würden klar positiv bleiben. Die große Nachfrage - befeuert durch die Spot-ETF-Zulassung in den USA im Januar - und die erwartete Drosselung der Produktion neuer Coins durch das Halving im Januar dürften den Kurs weiter antreiben.



Zwischenzeitlich seien dabei jederzeit auch Rücksetzer aufgrund von Gewinnmitnahmen möglich. Diese wertet "Der Aktionär" aber als Chance zum (Nach-) Kauf. Wer bereits investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand und lässt die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler.



