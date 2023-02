Cardano, M30-Intervall: Die Bullen hätten den Kampf bereits mehrmals unterhalb der Zone über 0,4 USD verloren, wo sich derzeit der Schlüsselwiderstand befinde. Der RSI signalisiere einen überverkauften Zustand, der Indikator nähere sich der 30-Punkte-Marke, bei der es den Käufern in der Vergangenheit mehrfach gelungen sei, die Kontrolle zu übernehmen.



Der On-Hain-MVRV-Indikator messe den Bitcoin-Preis im Verhältnis zum sogenannten Realisierten Preis (dem durchschnittlichen Kaufpreis von BTC auf der Blockchain). Dies könne den Umfang des nicht realisierten Gewinns widerspiegeln, der durch das gesamte verfügbare Angebot gehalten werde. Der Schlüssel sei der Break-Even-Punkt, der bei etwa 1,0 liege (Marktwert / Realisierter Wert = 1), den die Nachfrage habe durchbrechen können. Der aktuelle MVRV sei noch weit davon entfernt, überbewertet zu sein (die gesamten nicht realisierten Gewinne seien immer noch relativ gering), und die bisherige Erholung entspreche den Anfängen früherer BTC-Bullenmärkte.



Bitcoin, M30-Intervall: Die wichtigste Kryptowährung verteidige die gesamte Aufwärtsstruktur der letzten Tage und halte nach dem Abrutschen unter den SMA100 und SMA200 den Ausverkauf bei 23.700 USD auf. (23.02.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin gibt erneut nach und rutscht unter die 24.000-USD-Marke, obwohl die Wall Street-Futures heute etwas höher gehandelt werden und das FOMC-Protokoll die Marktstimmung nicht wesentlich verschlechtert hat, so die Experten von XTB.Die Kryptowährung Tezos, die gestern eine Partnerschaft mit Google Cloud ankündigt habe, habe Schwierigkeiten, ihre Gewinne gegenüber einem schwachen BTC aufrechtzuerhalten.Der von Cathie Wood verwaltete Fonds Ark Invest habe seine Positionen in Coinbase-Aktien (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) um mehr als 210.000 Aktien (ca. 13,4 Mio. USD) erhöht. Anfang dieses Monats habe er 9,2 Millionen Aktien der Kryptowährungsbörse, deren Q4-2022-Ergebnisse am Dienstag die Wall Street hätten positiv überraschen können, erworben.