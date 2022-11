- Man könne einen Blick darauf werfen, wie die Spent Output Profit Ratio (SOPR), die von vielen Analysten der Kryptowährungsbranche als eines der wichtigsten Signale für das Ausmaß des überverkauften Marktes angesehen werde, grundsätzlich für Bitcoin aussehe.



- Wenn Bitcoin zyklisch bleibe, könnte eine SOPR, die sich immer mehr den historischen Tiefstständen annähere, auf ein immer näher rückendes Tief am Markt hinweisen. Diese Kennzahl könnte für den BTC-Preis selbst relevant sein, da sie im Gegensatz zu vielen Bitcoin-Kennzahlen kein nachlaufender Indikator sei und von einer Reihe von Analystenfirmen verfolgt werde.



- Obwohl sich die SOPR noch nicht den historischen Tiefstständen genähert habe, bestehe die Chance, dass der "Boden" diesmal wieder höher ausfalle als im vorherigen Bullenmarkt, angesichts des im Laufe der Jahre wachsenden Bewusstseins für Kryptowährungen.



- Man könne diese Situation mit der Zeit vergleichen, in der Warren Buffett sein Unternehmen gegründet habe. Damals seien die fundamentalen Bewertungsindikatoren gerade erst bekannt und nicht weit verbreitet gewesen, sodass die Kenntnis dieser Indikatoren einen potenziellen Vorteil dargestellt habe. Heute habe der Markt nahezu unbegrenzten Zugang zu Informationen, was es relativ schwierig mache, Chancen zu finden. (15.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen werden heute geringfügig höher gehandelt, nachdem es Bitcoin gelungen ist, wichtige Kursniveaus unter 16.000 USD zu verteidigen, so die Experten von XTB.Die bessere Stimmung an den Börsen, die eine größere Risikobereitschaft mit sich bringe, könne den Kryptowährungen letztlich doch noch helfen, die durch den Konkurs der FTX-Börse und das schwindende Vertrauen in Kryptowährungsunternehmen verursachten Verluste auszugleichen: