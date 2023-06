Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin verschläft die Rally an den Börsen Während die Aktienmärkte seit einiger Zeit wieder zulegen, können die Kryptowährungen mit den positiven Trends kaum mithalten, so die Experten von LYNX Broker.



Von März auf April habe es hier zwar heftige Kursanstiege gegeben, doch seither sei beim Bitcoin nicht viel passiert, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre.



"Seit Wochen sehen wir stetig fallende Kurse und im gestrigen Handel gab es erneut ein klares Verkaufssignal. Hierbei wurde der Boden bei 26.250 USD nach unten durchbrochen. Durch die jetzt gebildete Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs hat sich ein neuer Abwärtstrend gebildet. Das sieht alles andere als bullisch aus. So wie es aktuell aussieht, wird es wohl oder übel zu einem Test der psychologisch wichtigen Marke bei 25.000 USD kommen. Der Breakout über dieses Niveau hat zuletzt viel Momentum gebracht und nun wird dieses scheinbar erneut getestet. Für den längerfristigen Verlauf wäre es unumgänglich, diese Ebene zu halten. Ein Bruch nach unten könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen und die gesamte Rally der letzten Monate infrage stellen. Es bleibt spannend", fasse der Experte zusammen. Er bewerte daher die Aussichten als neutral. (07.06.2023/ac/a/m)



