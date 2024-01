Der Anteil der BTC-Adressen, die im Gewinn seien, betrage laut der letzten NUPL-On-Chain-Messung (Glassnode) etwa 95%. Dies falle mit Phasen zusammen, die auf eine Überhitzung des Marktes und zunehmenden Verkaufsdruck hindeuten würden. Auf der anderen Seite sei die Reaktion auf die Entscheidungen der SEC jedoch unvorhersehbar.



VanEcks Quellen zufolge verfüge BlackRock beispielsweise über Anlegerreserven in Höhe von etwa 2 Mrd. USD, die in der ersten Handelswoche in den iShares-Spot-ETF fließen würden, was den BTC-Preis erheblich beeinflussen könnte.



All dies führe zu der Schlussfolgerung, dass das, was kurz nach der (eventuellen) Genehmigung des ETFs passieren werde, (Kapitalzuflüsse und BTC-Käufe) sehr wichtig sei.



Sei Gensler immer noch skeptisch?



Der Leiter der SEC, Gary Gensler, habe nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Behörde keine Bitcoin-ETF-Anträge vor Ort genehmigt habe, was ein Fragezeichen hinter die endgültige Entscheidung setze (die man heute erfahren werde), ob sie positiv ausfallen werde.



Andererseits könne die gestrige Ankündigung des SEC-Vorsitzenden als Information interpretiert werden, die die Botschaft der Betrüger, dass die US-Aufsichtsbehörde die Anträge angenommen habe, gerade rücke.



Vorgestern habe Gensler eine Erklärung abgegeben, in der er auf die bekannten Risiken einer Investition in Bitcoin hingewiesen habe, einschließlich des Risikos von Rechtsstreitigkeiten und politischen Maßnahmen, die den Preis beeinflussen könnten.



Die Erklärung sei gemischt aufgenommen worden, obwohl anonyme Quellen unter den Anwälten, die mit der SEC zusammenarbeiten würden, von FoxBusiness darauf hingewiesen hätten, dass die Erklärung wahrscheinlich ein Vorspiel für eine positive Entscheidung der Regulierungsbehörden sei.



Andererseits könnte Genslers Haltung im Gegenteil die Abneigung der Behörde gegenüber Bitcoin und ihre Entschlossenheit signalisieren, "Investoren zu schützen", indem sie sie daran hindere, eine Allokation in BTC zu erreichen, unter anderem durch Pensionspläne oder andere Instrumente, die wahrscheinlich nach einer positiven Entscheidung der SEC ausgelöst werden würden.



Der Bitcoin-Kurs könnte unabhängig von der Ankündigung der Regulierungsbehörden heftig reagieren. Laut dem jüngsten Bericht von Glassnode liege die Bitcoin-Volatilität derzeit bei einer Abweichung von +1 vom Durchschnitt, was in der Vergangenheit mit vorübergehenden Preisspitzen einhergegangen sei. (10.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin ist heute um 2% gefallen und bewegt sich derzeit um die Marke von 45.000 USD, so die Experten von XTB.Die Anlegeraktivität am letzten Tag des Wartens auf die Entscheidung der SEC zum Bitcoin-ETF sei recht gering. Marktspekulationen würden darauf hindeuten, dass die Entscheidung der SEC zu Beginn oder am Ende der US-Handelssession (gegen 14 Uhr oder 21 Uhr ) erfolgen könnte. Zweifellos seien dies Zeiträume, in denen es sich lohne, wachsam zu bleiben, auch wenn die endgültige Bekanntgabe der SEC heute jederzeit erfolgen könnte.In Erwartung der SEC:BTC sei gestern nach einer "gefälschten" positiven Ankündigung der FED, die sich als Ergebnis eines Hacks herausgestellt habe, bis in die Nähe von 48.000 USD hoch geschossen. Seitdem habe sich die Stimmung langsam verschlechtert und die Anleger würden vorsichtig bleiben.Das geringe Volumen und die wenigen Transaktionen heute könnten darauf hindeuten, dass die Anleger die Entscheidung abwarten würden und der Markt nach der euphorischen Rally seit Oktober erste deutliche Anzeichen von "Erschöpfung" zeige.Volatilität sei auch bei Aktien aus dem Krypto-Sektor zu beobachten gewesen, darunter Coinbase, MicroStrategy und Riot.Satte Gewinne = Verkaufsdruck