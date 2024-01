Der Hauptfaktor, der diesen erheblichen Verkaufsdruck auf die Kryptowährung ausübe, sei der Ausverkauf von Grayscale Trust-Vermögenswerten, einschließlich der Mittel der zusammengebrochenen FTX-Börse. Der Umfang der Abflüsse werde durch mehrere Faktoren beeinflusst. Erstens sei das Kapital der Anleger mehrere Jahre lang eingefroren worden; zweitens hätten sie Anteile mit einem erheblichen Abschlag von 40 bis 50% kaufen können; und vor allem habe Grayscale für seinen börsengehandelten Fonds Verwaltungsgebühren eingeführt, die fast fünfmal so hoch seien wie die der Konkurrenz. In einem solchen Szenario sei es schwer vorstellbar, dass ein rationaler Anleger seine Gelder in dem Trust belassen würde. Grayscale habe sich auch noch nicht zu der Frage der Fondsabflüsse geäußert.



Es sei jedoch anzumerken, dass es immer noch positive Nettokapitalzuflüsse in alle ETFs in Höhe von insgesamt 1,10 Mrd. USD gebe, obwohl sich die Abflüsse aus Grayscale auf fast 3,45 Mrd. USD belaufen würden. Obwohl die Auflegung der ETFs als enttäuschend angesehen werden könne, würden sie in den ersten Tagen nach ihrer Einführung im Vergleich zu anderen beliebten ETFs immer noch weit oben bei den Zuflüssen und Umsätzen rangieren, und das Interesse sei nach wie vor groß.



Der Ausverkauf von Grayscale-Vermögenswerten könnte noch mehrere Wochen anhalten. Das Gesamtvermögen des Fonds sei von 28,5 Mrd. USD auf derzeit 25,9 Mrd. USD gesunken, was theoretisch bedeute, dass das Potenzial für Abflüsse fast achtmal größer sei als bisher. Vieles hänge auch von den Maßnahmen ab, die Grayscale ergreife, denn unter den derzeitigen Bedingungen befinde sich der Grayscale Bitcoin Trust auf dem direkten Weg zur Liquidation aller Vermögenswerte.



Während der heutigen Sitzung sei Bitcoin unter die 39.000 USD-Marke eingebrochen und handele derzeit oberhalb der nächsten Unterstützungszone um 37.000 bis 38.000 USD. (23.01.2024/ac/a/m)





