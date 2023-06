Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist heute schwach, so die Experten von XTB.Branchenportale würden auch darauf hinweisen, dass der börsengehandelte Wertpapierfonds von Binance - der sogenannte SAFU - erhebliche Verluste erlitten habe, weil Binancecoin (BNB) und Bitcoin die Hauptbestandteile seiner Reserven gewesen seien, die in letzter Zeit stark gefallen seien (insbesondere BNB). Seit Anfang Juni solle der Wert des SAFU von 950 Millionen Dollar auf 861 Millionen Dollar gefallen sein. Der Fonds solle laut WSJ-Quellen nur in Extremsituationen für die Börse zum Einsatz kommen, die dafür sorge, dass ihr Wert auf einem Allzeithoch sei. Binancecoin sei auch heute verlieren und habe nicht in der Lage, über 240 Dollar, (15.06.2023/ac/a/m)