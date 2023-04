Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die als Krisenschutz angesehenen Anlagen Gold und Bitcoin haben seit Jahresanfang deutlich zugelegt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Bemerkenswert sei, dass sowohl Gold als auch viele Krypto-Assets in der Hochphase des "Bankenbebens" - rund um die Pleite der Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) und die Übernahme der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) Mitte März - deutliche Kursgewinne verzeichnen würden. Es sehe so aus, als ob sich Anleger auf der Suche nach Diversifikation doch wieder breiter aufstellen würden. Zudem würden anhaltend hohe Inflationsraten und daraus resultierend negative Realzinsen sowie eine nur schwache globale Konjunkturerholung weiterhin einen guten Anlass geben, Aktien- und Anleiheportfolios mit anderen Anlageklassen zu ergänzen. Es dürfte aber auch die Erkenntnis eine Rolle gespielt haben, dass die Zentralbanken künftig bei der Umsetzung eines restriktiven geldpolitischen Kurses an Grenzen stoßen würden, wenn sie gleichzeitig die Stabilität des Finanzsystems nicht zu stark gefährden wollten.Fazit: DONNER & REUSCHEL gehe davon aus, dass Gold und Bitcoin im weiteren Jahresverlauf weiter zulegen würden, denn das Erreichen positiver Realzinsniveaus dürfte noch einige Zeit dauern und die Unsicherheiten im Zuge anhaltend höherer Zinsen würden in Form von Belastungen der Konjunkturdynamik sowie zunehmenden Unternehmensinsolvenzen zunehmen. (25.04.2023/ac/a/m)