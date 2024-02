Nach Handelsschluss an der Wall Street um 22 Uhr werde außerdem der Chip-Hersteller NVIDIA die mit Spannung erwarteten Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2023 vorlegen. Bereits am Dienstag sei es zu Gewinnmitnahmen im zuvor gut gelaufenen US-Tech-Sektor gekommen.



Sollte sich die Stimmung am Aktienmarkt spürbar eintrüben, dann würde das sicher auch auf den Kryptomarkt abstrahlen. Mit Blick auf die starken Langfrist-Perspektiven und die starke charttechnische Verfassung von Bitcoin und Ethereum gebe es allerdings keinen Grund, an einer Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung der beiden Top-Coins zu zweifeln. "Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt die spekulative Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler.



Wer darüber hinaus breiter gestreut in die trendstärksten Coins und Token nach dem bewährten TSI-System investieren und dabei auch noch die Anmeldung bei einer Kryptobörse umgehen wolle, könne auch einen Blick auf den Krypto TSI Index von "Der Aktionär" werfen. Das Index-Zertifikat mit der WKN A2URRU bilde den Index nahezu 1 zu 1 ab.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Zertfikate auf den Krypto TSI Index befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (21.02.2024/ac/a/m)





