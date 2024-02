Anlauf auf 60.000 Dollar



Die durchbrochene 50.000er-Marke habe offenbar heute für einen magischen Sog gesorgt: Binnen einer Stunde sei es auf über 51.000 Dollar hinaufgegangen. Einige Anleger und Investoren dürften bereits wieder die historischen Hochs bei mehr als 60.000 Dollar ins Auge gefasst haben. Davor sei der Kurs bei extrem hoher Volatilität am Dienstag zeitweise noch auf um die 48.000 Dollar gefallen; offenbar hätten viele die hohen Preise für Gewinnmitnahmen genutzt.



Bei Ethereum, der Kryptowährung mit der global zweitgrößten Marktkapitalisierung, sei am Mittwoch eine ähnlich hohe Dynamik zu beobachten gewesen. Mit Preisen von um die 2.630 Dollar in den Tag gestartet, habe der Kurs am Morgen allein binnen einer Stunde auf rund 2.730 Dollar zugelegt.



Viel Fantasie bei Ethereum



Dabei lasse Ethereum marktbedingt in den kommenden Monaten noch deutlich mehr Fantasie offen. Die SEC müsse im Mai darüber entscheiden, ob sie den ersten Ethereum-ETF zulasse. Bisher hätten sich acht Vermögensverwalter beworben. Diese Woche habe zum Beispiel Franklin Templeton bekannt gegeben, in das Rennen einzusteigen und einen Antrag bei der SEC eingereicht zu haben. (14.02.2024/ac/a/m)





