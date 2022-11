Aktuell laufe eine technische Gegenbewegung am Kryptomarkt. Die globale Marktkapitalisierung steige in den vergangenen 24 Stunden laut CoinMarketCap um 5,7 Prozent auf 826,5 Milliarden Dollar. Anleger ziehe es besonders in den Binance-Coin (BNB). Die größte Kryptobörse der Welt und ihr Token scheinen aktuell als Zufluchtsort zu fungieren, so Temp. BNB notiere aktuell 11,4 Prozent fester und stehe kurz vor der psychologisch wichtigen 300-Dollar-Marke.



Auch beim Platzhirsch Bitcoin (BTC) (ISIN: CRYPT0000BNP) laufe aktuell eine technische Gegenbewegung. Nach dem frischen Jahrestief bei 15.460 Dollar am Montag löse sich der BTC weiter vom Tief und notiere aktuell 6,5 Prozent höher. Eine Entwarnung könne allerdings noch nicht gegeben werden, da der Abwärtsdruck weiterhin stark ausgeprägt sei. Als erstes wichtiges Signal müssten die Bullen den Widerstand bei 17.170 Dollar nachhaltig überwinden.



Ein erster Lichtblick zeichne sich am Kryptomarkt ab. Anleger sollten aber weiterhin vorsichtig agieren, der Abwärtsdruck sei weiterhin hoch und die Situation rund um die FTX-Pleite sowie möglicher Ansteckungsgefahr auf weitere Unternehmen hoch. Vorerst sollte hier Ruhe bewahrt und an der Seitenlinie gewartet werden. (23.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor rund zwei Wochen löste die FTX-Krise eine Kettenreaktion am Kryptomarkt aus, nachdem die Plattform in Zahlungsschwierigkeiten und damit in die Insolvenz rutschte, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Anleger seien weiterhin verunsichert und das Ausmaß des Schadens sei noch nicht abzusehen. Am heutigen Mittwoch laufe aktuell eine überraschende Gegenbewegung an.