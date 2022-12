CEO und Firmengründer Sam Bankman-Fried sei am 12. Dezember auf den Bahamas festgenommen worden und befinde sich bis zu seiner Auslieferung an die USA in Polizeigewahrsam.



Bankman-Fried habe vor dem Einbruch des Krypto-Marktes zu den reichsten Blockchain-Milliardären weltweit gehört. Nur der Gründer der mittlerweile größten Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, habe noch mehr durch Krypto erwirtschaftet.



Dementsprechend hoch sei nun der Verlust der beiden Geschäftsführer. Der Krypto-Crash habe laut der "South China Morning Post" bis Anfang Dezember ganze 82 Milliarden US-Dollar aus dem Vermögen des Binance-CEO radiert. Bankman-Fried habe rund 23 Milliarden US-Dollar verloren. Coinbase-Chef Brian Armstrong stehe rund 4,7 Milliarden US-Dollar in der Kreide, das Vermögen von Gary Wang (FTX) und Chris Larsen (Ripple) sei um 1,7 respektive 1,3 Milliarden US-Dollar gesunken.



Dennoch müssten die wenigsten der Krypto-Milliardäre um ihren Lebensstandard bangen. Lediglich für Sam Bankman-Fried seien die Zukunftsaussichten düster.



DER AKTIONÄR glaube, dass sich der Markt für Kryptowährungen fangen werde. Dazu bedürfe es jedoch wohl erst einer umfassenden Regulierung. Bis zu einer nachhaltigen Trendwende dürfte es immer wieder zu Verkaufsdruck kommen. Privatanleger sollten ein Investment daher entweder sehr langfristig betrachten oder an der Seitenlinie verharren.





