Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bitcoin-Rally setzt sich fort, die Münze steigt in einer Woche um über 35%, so die Experten von XTB.Eine Reihe von Kryptowährungen sei in der vergangenen Woche um mehr als 20% gestiegen! (Quelle: xStation5 von XTB)Ein Blick auf den Bitcoin im D1-Chart zeige, dass sich der Coin nicht nur vollständig vom Ausverkauf zwischen dem 21. Februar und dem 10. März erholt habe, sondern sogar deutlich über den Höchststand von Mitte Freitag im Bereich von 25.000 Dollar gestiegen sei. Der Coin nähere sich der Marke von 27.000 Dollar. Kurzfristige potenzielle Widerstandsniveaus, die es zu beachten gelte, seien mit der unteren und oberen Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne von Mai bis Juni 2022 bei 29.000 bzw. 31.500 Dollar markiert. (Quelle: xStation5 von XTB) (17.03.2023/ac/a/m)