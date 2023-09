Bitcoin lege trotz eines starken Dollar-Index (USDIDX) und Rückgängen beim EURUSD zu, was unterstreiche, dass der "Greenback" immer noch sehr stark sei. Möglicherweise habe der DXY-Index jedoch einen wichtigen Widerstand bei 105 Punkten erreicht, und eine mögliche Abschwächung des US-Dollars könnte das Aufwärtspotenzial von Bitcoin "entfesseln" - auch hier scheine das "Risiko-Ertrags-Verhältnis" die Bullen zu treiben.



Die potenzielle "Todeskreuz"-Formation bei Bitcoin schränke die Risikobereitschaft ein und könne eine längere Schwächephase andeuten - in der Realität erweise sich dieser Indikator jedoch oft als "nachlaufend" und trete auf, wenn der Markt überverkauft sei und die Preise niedrig seien.



Die Zuwächse auf dem Altcoin-Markt würden sich beschleunigen, der gestern aufgrund einer Welle der Besorgnis über die Liquidation von Vermögenswerten (etwa 3,4 Mrd. USD in Kryptowährungen) durch die in Abwicklung befindliche FTX-Börse (geschätzte Umsätze von 100 bis 200 Mio. USD pro Woche) stark verloren habe. Solana gewinne mehr als 5%, Bitcoincash und Filecoin würden stark ansteigen.



Bitcoin habe den Abwärtsimpuls fast genau in der psychologischen Unterstützungszone auf dem Niveau von 25.000 USD gestoppt, und heute sei der Preis der beliebtesten Kryptowährung über 26.000 USD zurückgekehrt. Aus Sicht der technischen Analyse sei die Bildung einer unvollständigen zinsbullischen Umarmungsformation erwähnenswert, die in gewissem Widerspruch zu dem zuvor erwähnten Schnittpunkt der 50-Tage- und 200-Tage-SMAs stehe, was auf die sogenannte "Todeskreuz"-Formation hinweise, ein Muster, das als Moment der Umarmung eines Bärenmarktes angesehen werde (Quelle: xStation5). (12.09.2023/ac/a/m)







Die plötzlichen, dynamischen Anstiege am Kryptomarkt seien auf eine Verknappung von Short-Positionen und eine allgemeine Änderung der Positionierung der Händler nach einer weiteren Periode geringerer Bitcoin-Volatilität zurückzuführen. Bullen hätten auf dem aktuellen Niveau eine größere Risikoprämie in einem überverkauften Markt gesehen.