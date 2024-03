Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der neuen Handelswoche beginnt mit einem deutlichen Anstieg auf dem Bitcoin-Markt, so die Experten von XTB.



Die beliebteste Kryptowährung werde an diesem Tag fast 4% höher gehandelt und springe über die 69.000 USD-Marke. Bitcoin habe damit einen beträchtlichen Teil der in der ersten Märzhälfte 2024 eingeleiteten Rückgänge wieder wettgemacht, die diesen Vermögenswert vorübergehend auf rund 60.000 USD gebracht hätten. Um die historischen Höchststände von BTC zu durchbrechen, seien derzeit etwas mehr als 6% erforderlich.



Bitcoin starte mit einem Anstieg in die neue Woche. Quelle: xStation5 von XTB (25.03.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



