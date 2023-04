Glassnode habe das Verhältnis zwischen BTC-Angebot im Gewinn und Angebot im Verlust gemessen. Die On-Chain-Analyse von Glassnode zeige, dass das Verhältnis eine so genannte "Fluchtgeschwindigkeit" erreicht habe, als es aus einer verlustdominierten Periode (dem Tiefpunkt des Zyklus) herausgekommen sei, die in der Vergangenheit an 415 von insgesamt 4.638 Handelstagen (etwa 9%) aufgetreten sei. Dieser Zeitraum im Jahr 2022 sei der kürzeste in allen bisherigen Zyklen gewesen. (Quelle: Glassnode)



Die größten Rebounds bei den nicht realisierten Gewinnen würden auftreten, wenn der BTC-Preis wichtige Niveaus für das Angebot überschreite (z.B. die Niveaus von Zyklus-Tiefs). Glassnode versuche, diese Niveaus zu überprüfen, indem es die 100-Tage-Änderung des profitablen BTC-Angebots analysiere, das aus den Tiefpunkten früherer Zyklen komme. Es zeige sich, dass sowohl die Menge an "profitablem" BTC als auch der prozentuale Anteil am Gesamtangebot wieder ansteige:



2011: +1,99 Mio. BTC (19.8%)



2015: +4,94 Mio. BTC (32,2%)



2019: +6,86 Mio. BTC (38,4%)



2022: +4,87 Mio. BTC (25,5%)



Die On-Chain-Daten würden darauf hindeuten, dass die Menge des Angebots, die im aktuellen Zyklus zu nicht realisierten Gewinnen geführt habe, genauso steil sei wie in früheren Zyklen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich ein solider Boden unter 20.000 Dollar gebildet habe.



Bitcoin und US500 im D1-Chart: Bitcoin habe erneut eine negative Korrelation mit dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gezeigt und eine Aufwärtsbewegung begonnen, als die US500-Kontrakte unter dem Einfluss der Schwäche im Bankensektor nachgegeben hätten. Der RSI-Indikator befinde sich immer noch auf einem relativ neutralen Niveau, was darauf hindeute, dass die Bullen noch viel Spielraum hätten, um ihren Angriff möglicherweise fortzusetzen. Die erste bedeutende Widerstandsmarke scheine bei 30.000 - 31.000 Dollar zu liegen, die zuletzt im Frühsommer 2022 erreicht worden sei. Die Bullen hätten das 23,6%-Retracement verteidigt. (Quelle: xStation5 von XTB) (26.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die größte der Kryptowährungen begann die Rally, als die Aktien der First Republic Bank (ISIN US33616C1009/ WKN A1C7VF) gestern um fast 50% abrutschten, nachdem der Quartalsbericht fast 100 Mrd. Dollar an Einlagenabflüssen im ersten Quartal 2022 auswies, so die Experten von XTB.Bitcoin habe die Marke von 29.000 Dollar überschritten und Ethereum liege bei 1.900 Dollar. Die Anstiege seien auch durch besser als erwartete Ergebnisse von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) unterstützt worden, was bedeuten könnte, dass der Technologiesektor (NASDAQ) besser abschneide als Unternehmen des Finanzsektors. Der Anstieg von Bitcoin habe auch die Preise vieler Altcoins wie Cardano und Dogecoin in die Höhe getrieben:- Angesichts der jüngsten Reaktion hätten viele Analysten im Kryptowährungssektor darauf hingewiesen, dass der dezentralisierte Bitcoin als "sicherer Hafen" in einem Umfeld der Schwäche des zentralisierten Finanzwesens betrachtet werden könnte.- Die gestrige Reaktion von Bitcoin habe gezeigt, dass der Anstieg in der zweiten Märzhälfte möglicherweise "nicht zufällig" gewesen sei und BTC tatsächlich beginne, vom Markt als "Absicherung" gegen die Unsicherheit im Bankensektor wahrgenommen zu werden.- Die Analyse der Bank unterstreiche auch, dass der "BTC-Wirtschaft" das nötige "Vertrauen" für den Bankensektor gefehlt habe und der Stress unter den BTC-Minern angesichts von Mining-Kosten von 15.000 Dollar nachgelassen habe. Dies habe einen Großteil des Drucks von den Notierungen der Kryptowährung genommen.