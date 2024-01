Die Ermittlungen hätten sich gegen einen 40 und einen 37 Jahre alten Mann gerichtet. Nach LKA-Angaben werde vermutet, dass die Männer bis Ende Mai 2013 ein Raubkopienportal betrieben hätten. Mit den Einnahmen sollten sie Bitcoins erworben haben. Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, des Landeskriminalamtes Sachsen und der Steuerfahndung des Finanzamtes Leipzig seien vom BKA, der US-Bundespolizei FBI sowie von einer Münchener IT-Sachverständigenfirma unterstützt worden, habe es geheißen.



Nach Angaben des LKA sei diese Sicherung von Bitcoins durch Strafverfolgungsbehörden die bislang umfangreichste in der Bundesrepublik. Einer der Männer habe die Bitcoins auf ein sogenanntes Wallet - also ein Konto für die virtuelle Währung - des BKA übertragen. Über die Verwertung der Bitcoins sei bislang noch nicht endgültig entschieden, habe es geheißen.



Wie gewonnen, so zerronnen - die beiden Deutschen könnten sich nicht länger über Kursgewinne beim Bitcoin freuen. Im Gegensatz zu allen anderen (investierten) Anlegern. Der Bitcoin scheine nach kurzer Konsolidierung zurückgefunden zu haben in die Erfolgsspur, die ihn kurz nach dem Jahreswechsel und um den Entscheid der US-Börsenaufsicht SEC über die Zulassung von Bitcoin-ETF in den Bereich von 49.000 US-Dollar getrieben habe.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin scheint zurück in der Erfolgsspur, notiert wieder oberhalb von 43.000 US-Dollar, nähert sich den Jahreshochs an, die vor der SEC-Entscheidung über die Zulassung von entsprechenden Bitcoin-ETF erreicht wurden, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Derweil befänden sich zwei deutsche Krypto-Milliardäre offenbar vor größeren Schwierigkeiten.Bei Ermittlungen seien in Sachsen 50.000 Bitcoins vorläufig sichergestellt worden. Die Bitcoins hätten beim Kurs von Dienstag einen Wert von etwa 2 Milliarden Euro, habe Kay Anders, Pressesprecher des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA), der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Demnach habe einer der in dem Ermittlungsverfahren Beschuldigten die virtuelle Währung freiwillig an das Bundeskriminalamt (BKA) übertragen.