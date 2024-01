Die US-Börsenaufsicht SEC prüfe eine Reihe von Anträgen und unbestätigten Medienberichten zufolge könnte die Entscheidung, diesen Anträgen grünes Licht zu geben und den Weg für die Notierung von Spot-Bitcoin-ETFs zu ebnen, noch in dieser Woche fallen. Ein Reuters-Bericht vom 29. Dezember 2023 habe angedeutet, dass die US-Aufsichtsbehörde heute oder morgen den Start einiger Spot-Bitcoin-ETFs genehmige.



Ob dieser Bericht wahr sei und grünes Licht bevorstehe, bleibe abzuwarten, aber die Kryptomärkte hätten in letzter Zeit auf jede Art von positiver Nachricht reagiert, selbst auf vage Nachrichten. Bitcoin werde auf dem höchsten Stand seit April 2022 gehandelt und habe ein Tageshoch knapp unter der 46.000-USD-Marke erreicht. Aus technischer Sicht sei die Situation optimistisch. Bitcoin sei über die obere Grenze der Handelsspanne von 41.000-44.300 USD ausgebrochen und habe danach weiter zugelegt. Ein Lehrbuchziel für den Ausbruch aus der Handelsspanne deute auf die Möglichkeit eines Anstiegs bis in den Bereich von 47.600 USD hin. (02.01.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen übertreffen zu Beginn des neuen Jahres die Erwartungen. Bitcoin gewinnt heute über 5% und springt heute über die 45.000-USD-Marke, so die Experten von XTB.Damit habe Bitcoin in der laufenden Woche und auch im laufenden Jahr um fast 9% zugelegt! Es sei nicht klar, was die Bewegung ausgelöst habe, aber die Hauptstory auf dem Kryptowährungsmarkt bleibe unverändert - Spot Bitcoin ETFs.