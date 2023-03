Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin steigt auf ein 9-Monats-Hoch, so die Experten von XTB.



Die US-Inflationsdaten aus den USA für Februar seien heute um 13:30 Uhr veröffentlicht worden und hätten den Markterwartungen entsprochen. Die Gesamtinflation habe sich von 6,4 auf 6,0% im Jahresvergleich verlangsamt (Erwartung 6,0%), während die Kerninflation von 5,6 auf 5,5% im Jahresvergleich zurückgegangen sei (Erwartung 5,5%). Die Reaktion der Devisen- und Aktienmärkte sei ziemlich gedämpft gewesen - nach anfänglichen volatilen Auf- und Abschwüngen hätten sich die Indices etwas höher bewegt und der USD habe abgewertet. Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch relativ gering. Auf dem Kryptowährungsmarkt sei viel mehr Bewegung zu sehen, da Bitcoin nach der Veröffentlichung die 26.000-Dollar-Marke teste.



Der D1-Chart für Bitcoin zeige, dass die Kryptowährung den dritten Tag in Folge steige, und genau wie gestern und am Sonntag sei die Bewegung ziemlich groß. Bitcoin steige heute fast um 9% und mache zum ersten Mal seit neun Monaten einen Durchbruch über die 26.000-Dollar-Marke! Andere Kryptowährungen würden ebenfalls höher notieren, wobei Ethereum um 5% und Dogecoin um über 4% steigen würden. (14.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



