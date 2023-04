Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch sind Bitcoin und andere Kryptowährungen im morgendlichen Handel unter signifikante Niveaus gesunken, so die Experten von XTB.



Trotz eines starken Preisrückgangs seien keine grundlegenden Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben worden. Der Kurssturz sei innerhalb von 20 Minuten erfolgt und habe zur Liquidierung von Long-Positionen in BTC-Futures im Wert von über 25 Millionen Dollar geführt.



BTC sei unter die 30.000-Dollar-Marke und ETH wieder unter die 2.000-Dollar-Marke gefallen. Der Long-Squeeze könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger die Anhörung von Gary Gensler im Kongress vom Vortag verdaut hätten. (19.04.2023/ac/a/m)

