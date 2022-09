Die anhaltend schlechte Stimmung unter den Marktteilnehmern tue dabei das Übrige. Der Fear & Greed-Index für den Kryptomarkt signalisiere weiterhin "extreme Angst". Angesichts der hohen Unsicherheit sei das allerdings auch kein Wunder.



Angesichts der heftigen Verluste seit Jahresanfang seien bei Bitcoin und Co jederzeit auch größere Gegenbewegungen möglich. In einem von steigenden Zinsen und Dollar-Stärke geprägten Marktumfeld dürfte eine nachhaltige Trendwende und ein neuer Bullenmarkt aber noch länger auf sich warten lassen.



"Der Aktionär" bleibt langfristig bullish. Anleger, die in diesem Umfeld am Kryptomarkt aktiv sind, brauchen jedoch viel Geduld und starke Nerven, so Nikolas Kessler.



Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum. (22.09.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat am Mittwochabend erneut kräftig an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins ein drittes Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Das sei am Markt bereits erwartet worden, habe zunächst aber dennoch für Verluste gesorgt. Auch Bitcoin und Co würden am Donnerstagmorgen im Minus notieren.Der Bitcoin habe dabei mit heftigen Schwankungen auf den jüngsten Zinsschritt reagiert. Auf einen Anstieg bis in den Bereich von 19.675 Dollar am Abend sei in der Nacht ein Rückfall um mehr als 1.000 Dollar auf 18.290 Dollar gefolgt - ein neues Drei-Monats-Tief. Davon habe er sich seither aber klar nach oben absetzen und einen erneuten Test des Jahrestiefs von Mitte Juni bei 17.709 Dollar ein weiteres Mal vermeiden können.Auf 24-Stunden-Sicht verliere er am Donnerstagmorgen rund ein Prozent auf 18.790 Dollar, stehe damit aber trotzdem besser da als der Krypto-Gesamtmarkt, der rund zwei Prozent verliere.Dass Ethereum trotz des erfolgreichen und zukunftsweisenden Upgrades in der Vorwoche derart abschmiere, zeige einmal mehr, dass der Kryptomarkt momentan primär von Makro-Faktoren wie steigenden Zinsen, dem starken US-Dollar und der Angst vor einer Rezession getrieben sei. Und FED-Chef Jerome Powell habe am Vorabend bereits klar gemacht, dass es nicht der letzte große Zinsschritt gewesen sein dürfte. Der Druck bleibe also hoch.