Hoffnungen, dass die FED angesichts der angespannten Lage in der Bankenbranche bald wieder zu Zinssenkungen übergehen könnte, seien dadurch gedämpft worden. Das Hauptaugenmerk der Notenbank liege also weiterhin auf dem Kampf gegen die nach wie vor zu hohe Inflation, nicht auf der Unterstützung des Finanzsektors mit neuem, billigen Geld.



Spekulationen auf sinkende Zinsen und weitere Unterstützungsmaßnahmen hätten jedoch dazu beigetragen, dass die Kurse des Bitcoin und vieler Altcoins zuletzt spürbar angezogen hätten. Die digitale Leitwährung habe in der Vorwoche mit fast 27 Prozent Plus die beste Wochenperformance seit rund fünf Jahren hingelegt und ihren Vorsprung seit Jahresbeginn zeitweise auf über 70 Prozent ausgebaut.



Dass Investoren nach diesem starken Lauf nun einen Teil der Gewinne mitnehmen würden, sei also nicht verwunderlich. Gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt habe sich die Stimmung unter den Marktteilnehmern dadurch auch nicht grundlegend geändert: Das Stimmungsbarometer sei am Donnerstag zwar auf 57 Zähler gefallen, signalisiere damit aber weiterhin "Gier".



Während die Anleger den Zinsentscheid verarbeiten würden, seien kurzfristig durchaus weitere Gewinnmitnahmen möglich. Wichtig wäre dabei, dass der einstige Widerstand im Bereich von 25.350 Dollar nicht erneut unterschritten werde.



Mittel- und langfristig sehe DER AKTIONÄR aber gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Etwaige Rücksetzer seien daher als Kaufchancen zu werten. (23.03.2023/ac/a/m)







