"Der Aktionär" bleibe derzeit noch vorsichtig bei Bitcoin und rate abzuwarten, bis sich der Nebel im FTX-Skandal gelichtet habe. Gold hingegen habe seinen Boden eingezogen, höhere Kurse dürften folgen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Anhänger von Bitcoin und Gold stünden einander oft kontrovers gegenüber, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die einen würden das Edelmetall für etwas halten, das man sinnloserweise aus der Erde hole. Die anderen die Kryptowährung für nicht mehr als ein paar Einsen und Nullen. Vor kurzem habe Goldman Sachs verraten, welchen der beiden Werte Anleger bevorzugen sollten und warum.Gold sei eine nützliche Portfolio-Diversifikation und werde sich laut der Bank langfristig besser entwickeln als Bitcoin. "Das Edelmetall mit seinen realen Nachfragetreibern wird nicht so stark von der restriktiven Finanzpolitik beeinflusst wie die weltweit größte Kryptowährung", so Goldman Sachs.