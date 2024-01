Diesen zweiten Platz habe Bitcoin dem Edelmetall mit einem Fondsvolumen von rund 28 Milliarden Dollar am Donnerstag nun abgerungen. Allein der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) halte 592.098 Bitcoin, die mehr wert seien als alle in den USA gelisteten Silber-ETFs.



"Die Umwandlung des bestehenden Bitcoin Trust von Grayscale in einen ETF hat über Nacht den weltweit größten Bitcoin-ETF geschaffen", habe Jag Kooner, Leiter Derivate bei Bitfinex, in einem Interview gegenüber The Block gesagt. "Das Handelsniveau spiegelt die aufgestaute Nachfrage nach diesen Produkten wider, und wir erwarten, dass es zu einer erhöhten Liquidität und Stabilität auf dem Markt führen wird."



Es sei erwähnenswert, dass der GBTC ursprünglich am 25. März 2013 gestartet worden sei, sodass die von ihm gehaltenen Bitcoin über Jahre hinweg akkumuliert worden seien. Vor dem Start der Spot-ETFs sei der GBTC das weltweit beliebteste öffentlich gehandelte Bitcoin-Investmentvehikel gewesen und dominiere weiterhin in Bezug auf die Anzahl der verwalteten Bitcoin.



"Die ETF-Anbieter haben wettbewerbsfähige Gebührenstrukturen mit einer Reihe von Rabatten implementiert, um mehr Investoren anzuziehen. Das könnte zu einem weiteren Preiskampf unter den ETF-Anbietern führen", habe Kooner gesagt. "Auch wenn einige die Kryptowährungen immer noch als riskant betrachten, könnte das Wachstum dieser ETFs den Weg für innovativere Krypto-ETFs und neue Underlyings wie Ethereum ebnen."



Auch wenn der Bitcoinpreis derzeit durchschnaufe, würden die massiven Kapitalflüsse in die ETFs zeigen, wie viel Potenzial die Kryptowährung habe. "Der Aktionär" bleibe bullish. (19.01.2024/ac/a/m)





