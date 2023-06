Berlin (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche hatte Marktexperte Achim Mautz über einen möglichen größeren Ausbruch bei der führenden Kryptowährung geschrieben und jetzt, nur knapp eine Woche später, notiert der Bitcoinum satte zehn Prozent höher, so die Experten vom Online-Broker LYNX.



"Der Breakout aus der eingezeichneten Korrekturphase war zum einen beeindruckend und zum anderen wenig überraschend. Die Frage war lediglich, ob die Bullen das Ruder übernehmen würden, noder ob der Boden bei rund 25.000 USD vorher gebrochen werden würde. Der Trend selbst geht nach dem Breakout wieder in eine Kaufphase über", erkläre Mautz nun in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX. "Die Tatsache, dass jetzt auch der Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) mit einem Bitcoin ETF in die Welt der Kryptowährungen eintauchen will, hat bei Anlegern eine Welle der Euphorie ausgelöst."



Ein Blick auf den Chart zeige, wo die nächsten möglichen Kursziele liegen könnten. "Angekommen am Hoch von April dürften sich hier wohl einige Gewinnmitnahmen einstellen. Sollte der Bereich bei 31.000 USD nachhaltig gebrochen werden, könnte es eine Etage weiter nach oben gehen. Hierbei blicken wir auf das Zwischenhoch von März des vorigen Jahres, welches bei rund 50.000 USD gebildet wurde. Ich halte einen Anstieg auf dieses Niveau für die kommenden Monate für wahrscheinlich. Daher hebe ich meine Aussicht für den Bitcoin vorerst auf bullisch an." (26.06.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >