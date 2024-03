Der Mitgründer und Executive Chairman des US-Softwarekonzerns MicroStrategy sehe darüber hinaus aber noch einen weiteren Anwendungsfall für den Bitcoin und dessen Blockchain, der in den nächsten Jahren massiv an Relevanz gewinnen könnte: "Ich denke, dass KI die Nachfrage nach Bitcoin steigern wird." Der Grund: Die Bitcoin-Blockchain könne als Sicherung dienen, wenn bösartige Akteure versuchen würden, mittels KI das Internet zu kapern. "Wenn man Nachrichten, Dokumente und Inhalte mit Wasserzeichen, Zeitstempeln und kryptografischen Signaturen versehen will, braucht man Bitcoin als System der Wahrheit", so Saylor.



Rekordhoch in Reichweite



Die langfristigen Aussichten für die digitale Leitwährung würden also hervorragend bleiben, doch auch das kurzfristige Setup im Chart liefere Grund zur Freude. Der Bitcoin knüpfe am Montag mit einem neuen Jahreshoch oberhalb der 65.000er-Marke an den starken Lauf aus der Vorwoche an. Der Abstand auf das bisherige Allzeithoch vom 10. November 2021 bei rund 68.790 USD schrumpfe dadurch auf weniger als 4.000 USD bzw. 6%.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (04.03.2024/ac/a/m)



