Das Muster einer umgekehrten SKS-Formation könnte ein Hinweis auf einen bullischen Versuch sein, den wichtigsten psychologischen Widerstand bei 30.000 Dollar zu überwinden.



Die Märkte würden eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 43% sehen, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinssätze nicht anheben werde. Noch vor zwei Wochen hätten die Märkte eine Anhebung um 50 Basispunkte für wahrscheinlich gehalten. Das sei eine drastische Veränderung.



Die Menge der gespeicherten BTC in den sogenannten "Cold Wallets" der größten BTC-Inhaber, der sogenannten Wale (über 1.000 BTC), sei so hoch wie zuletzt Mitte 2020. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Menge an BTC in den Whale-Portfolios wieder ansteigen werde, wenn der BTC-Preis seine Dynamik beibehalte. Im Moment sinke die Menge der Kryptowährung in den Einlagen jedoch weiter, was darauf hindeuten könnte, dass die Wale BTC an Börsen schicken und die größten Inhaber weiterhin risikoscheu seien. Eine Änderung dieses Trends wäre ein Zeichen für die wachsende Stärke der größten Kryptowährungen.



Bitcoin im D1-Chart: Der Preis habe sich 28.700 Dollar genähert, was mit dem 61,8%-Retracement der im Frühjahr 2020 eingeleiteten Aufwärtswelle zusammenfalle. Der RSI-Indikator zeige ein überkauftes Niveau an, das eine mögliche Korrektur signalisiere. (20.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Schwäche der Banken hat aus zwei Gründen dazu geführt, dass Kapital in Kryptowährungen fließt, so die Experten von XTB.Der Hauptnutznießer der Rally - der dezentralisierte Bitcoin - sei nicht direkt vom zentralisierten Finanzsektor abhängig. Zweitens seien angesichts der eskalierenden Bankenprobleme die Chancen auf einen Schwenk der Federal Reserve gestiegen. Seit dem Zusammenbruch der SVB (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) habe die FED bereits zweimal angedeutet, die Marktliquidität zu stützen, was von den Anlegern als positiver Indikator gewertet worden sei. Es sei noch nicht absehbar, wie sich die Krise entwickeln werde, aber das Festhalten an der Übernahme der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) in Verbindung mit einer möglicherweise zurückhaltenden US-Notenbank könnte ein Katalysator für einen Aufschwung bei Risikoanlagen sein.Am Mittwoch um 19:00 Uhr würden die Märkte sehen, ob Jerome Powell tatsächlich bereit sei, die Wall Street zu schonen und zu einer dovisheren Haltung überzugehen. Wenn die Anleger das Gefühl hätten, dass die FED unter dem Druck der systemischen Bedenken nachgebe, werde die Rally bei den Kryptowährungen wahrscheinlich länger anhalten. Gleichzeitig sei es schwer vorstellbar, dass der BTC-Kurs weiter steige, wenn sich das Ausmaß der aktuellen Krise deutlich vergrößere.