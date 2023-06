EDX werde von Citadel Securities und Virtu Financial, zwei der größten Market Maker der Welt, sowie von Charles Schwab, dem Fidelity Investments Fonds und anderen Wall Street Institutionen unterstützt.



Berichte aus den USA würden heute zeigen, dass eine weitere Institution, Invesco, erneut einen Antrag an die SEC gestellt habe, um die Genehmigung für einen Bitcoin ETF zu erhalten.



Eine Umfrage von Nomura habe ergeben, dass 96% der professionellen institutionellen Anleger, die fast 5 Billionen US-Dollar verwalten würden (303 Institutionen), bereit seien, in Kryptowährungen zu investieren, und 82% eine positive Meinung über die langfristigen Aussichten von Bitcoin und Ethereum hätten.



Aufgrund des plötzlichen Anstiegs von Bitcoin auf dem Markt habe die größte Welle von Auflösungen von Short-Positionen seit dem 28. Mai stattgefunden (ca. 40 Millionen US-Dollar Auflösung in den letzten 24 Stunden laut CoinGlass).



Bitcoin im W1: Die größte Kryptowährung habe sich von Aufwärtstrendlinie erholt und steuere derzeit auf die obere Widerstandsbarriere zu, die durch die Zone der lokalen Hochpunkte von April dieses Jahres gesetzt worden sei (Quelle: xStation5 von XTB).





Die Angst vor der Börse Binance und Regulierungen habe einer positiven Stimmung Platz gemacht, die auf den jüngsten Aktionen von Investmentfonds beruhe. Dank ihnen sei der Markt beruhigt, dass Kryptowährungen "nicht aus den westlichen Finanzmärkten verschwinden" würden, und Bitcoin könne endlich auf das Interesse von Institutionen zählen. Als Ergebnis habe die größte Kryptowährung heute Schwierigkeiten, die Marke von 29.000 US-Dollar zu durchbrechen.Nach der Nachricht über einen Bitcoin Trust ETF von BlackRock und einer ähnlichen Fondsanwendung von Fidelity Investments seien die Investoren optimistisch in Bezug auf die Bewerbung von Deutsche Bank für digitale Treuhanddienste gewesen.