Erwartet werde, dass die FED den Leitzins weitere 75 Basispunkte erhöhe. Eine noch deutlichere Zinserhöhung könnte dabei für neue Turbulenzen an den Märkten sorgen. Entsprechend zurückhaltend sei die Stimmung unter den Marktteilnehmern, auch bei den Kryptos: Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt signalisiere weiterhin "Angst".



Das angespannte makroökonomische Umfeld bleibe ein Belastungsfaktor für Bitcoin und Co. Die kräftige Gegenbewegung aus der Vorwoche drohe im Sande zu verlaufen. Zwar seien kurzfristig jederzeit größere Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung möglich. "Der Aktionär" rechnet jedoch mit einer längeren Seitwärtsphase. Krypto-Investoren brauchen daher weiterhin Geduld, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (26.07.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach teils kräftigen Kursgewinnen in der Vorwoche geht es am Kryptomarkt aktuell wieder abwärts, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Im Vorfeld der der FED-Leitzinsentscheidung am morgigen Mittwoch bekämen einige Marktteilnehmer offenbar kalte Füße und würden erst einmal Gewinne mitnehmen. Die Market Cap aller Coins und Token taumele dadurch wieder unter die Billionen-Dollar-Marke.Der Bitcoin verliere am Dienstagvormittag auf 24-Stunden-Sicht weitere vier Prozent und nähere sich damit wieder der 21.000-Dollar-Marke an - der tiefste Stand seit rund einer Woche. Ausgehend vom Verlaufshoch am letzten Mittwoch bei rund 24.197 Dollar habe er auf dem aktuellen Niveau rund 13 Prozent eingebüßt.Auch am übrigen Kryptomarkt würden in dieser Woche bislang wieder die roten Vorzeichen dominieren. Ethereum, einer der Top-Performer aus der Vorwoche, verliere am Dienstag mit rund sieben Prozent überdurchschnittlich stark und falle in Richtung 1.400 Dollar zurück.