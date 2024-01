Die meisten kleineren Projekte würden heute Rückgänge verzeichnen. Filecoin und Apecoin würden etwa 6% verlieren und der Rabatt von STEPN näherte sich dem Bereich von 10%. Ethereum verliere 2,6% und notiere nahe 2.200 US-Dollar, während Bitcoin starken Widerstand oberhalb von 47.000 US-Dollar erfahre. Der Dollar-Index gewinne 0,14%, was Druck auf risikoreiche Vermögenswerte ausübe und auch an den europäischen und US-Börsen seien Rückgänge zu verzeichnen.



Bitcoin-Chart (M30) Die größte der Kryptowährungen habe den Rückgang nach einer dynamischen Korrektur gestoppt, die 45.500 US-Dollar erreicht habe. Derzeit lägen die Bullen wieder über 46.500 US-Dollar, aber es scheine, dass Bitcoin vor der SEC-Entscheidung möglicherweise Schwierigkeiten haben werde, in diesem Jahr neue Hochs zu erreichen. Bei Betrachtung des Bereichs der vorherigen drei bedeutenden Preisbewegungen könnte der Preis von Bitcoin im Falle einer Korrektur den Bereich zwischen 42.000 und 43.000 US-Dollar testen, wo wir frühere Preisreaktionen und die 23,6 Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von Oktober 2023 sehen würden. Dennoch könne die Aufwärtsbewegung nicht ausgeschlossen werden. (09.01.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mitbegründer von Valkyrie Investments und der derzeitige CIO, Steven McClurg, gab gegenüber dem Branchenportal The Block an, dass er erwartet, dass die Genehmigungen für Bitcoin-Spot-ETFs morgen Abend erteilt werden, und der Handel bereits ab Donnerstag beginnen könnte, so die Experten von XTB.Kurz vor dieser Nachricht habe es einen starken Abwärtsbewegung bei Bitcoin gegeben, die jedoch schnell wieder aufgehoben worden sei. Es sei immer noch wahrscheinlich, dass die US-Regulierungsbehörden eine endgültige Entscheidung über Spot-ETFs bis morgen zurückhalten würden.