Die Probleme bei Coinbase sollten bald behoben sein. "Der Aktionär" erwarte, dass sich der Bitcoinkurs weiter in Richtung Allzeithoch bewege. Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel. Wer darüber hinaus breiter gestreut in die trendstärksten Coins und Token nach dem bewährten TSI-System investieren wolle, könne einen Blick auf den Krypto TSI-Index von "Der Aktionär" werfen. Das Index-Zertifikat mit der WKN A2URRU bilde den Index nahezu 1 zu 1 ab.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Zertfikate auf den Krypto TSI Index befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. (29.02.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin war gerade auf direktem Weg in Richtung Allzeithoch bei rund 69.000 Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Da hätten technische Probleme bei der Kryptobörse Coinbase für ordentlich Unruhe und einen deutlichen Rücksetzer bei der Kryptowährung gesorgt. Innerhalb kurzer Zeit habe der Bitcoin gut 5.000 Dollar verloren und sei wieder unter die 60.000-Dollar-Marke zurückgerutscht. Doch mittlerweile habe sich die Lage etwas beruhigt, der Bitcoin habe zuletzt wieder zulegen können.Derzeit notiere der Bitcoin bei 62.012 Dollar. Auf der deutschen Seite von Coinbase heiße es: "Website-Leistung beeinträchtigt: Wir sind uns bewusst, dass einige Benutzer möglicherweise einen Kontostand von Null sehen und beim Kauf oder Verkauf Fehler auftreten können. Unser Team untersucht dieses Problem und wird in Kürze ein Update bereitstellen." Das jüngste Update auf Coinbase.com laute: "Alle Dienste auf Coinbase.com wurden wiederhergestellt. Nur sehr wenige Kunden sehen möglicherweise immer noch einen falschen Kontostand. Unser Team arbeitet an der Lösung dieses Anzeigeproblems für diese Benutzer."Krypto-Fachmann Timo Emden von Emden Research habe kommentiert, dass derartige Ereignisse zu Verunsicherung führen könnten, was Anleger in der Regel mit panischen Verkäufen quittieren würden. Er sehe dadurch jedoch keinen Abbruch für die jüngste Kursrally.Deutlich gestiegen sei zuletzt auch das Interesse von Kleinanlegern, nachdem im Januar die Genehmigung für Spot-ETFs von der amerikanischen Börsenaufsicht SEC erteilt worden sei.