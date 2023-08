Beide Parteien hätten nun 45 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einzulegen, was den Fall möglicherweise bis zum Obersten Gerichtshof der USA eskalieren oder zu einer Überprüfung durch ein Gremium führen könnte. Die SEC habe noch nicht mitgeteilt, ob sie plane, das Urteil anzufechten, aber Branchenexperten würden glauben, dass die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA unmittelbar bevorstehe, möglicherweise schon im ersten Quartal 2024.



Der CEO von Grayscale, Michael Sonnenshein, habe erklärt, dass sein Rechtsteam die Entscheidung des Gerichts "aktiv prüft". Mit dem Gerichtsurteil in der Hand werde Grayscale wahrscheinlich weiter auf seine Bitcoin- und möglicherweise Ethereum-ETF-Anträge vor Ort drängen, da es dies als einen Wendepunkt für die Kryptoindustrie betrachte. Wenn innerhalb der 45-Tage-Frist keine Berufung eingelegt werde, könnte dieser Fall den Weg für Grayscale und andere Unternehmen ebnen, kryptobasierte Finanzprodukte auf einen breiteren Markt zu bringen.



Nach dieser Entscheidung sei der Kryptowährungsmarkt explodiert. BTC habe über 7,0% gewonnen, ETH über 5,0% und einige Altcoins sogar noch mehr. Die Stimmung gegenüber BTC sei jedoch nach wie vor entweder negativ oder neutral, wie der deutliche Rückschlag der Kryptowährung heute zeige, und nicht etwa eine Fortsetzung der Gewinne. Der Kurs habe auf die wichtige Unterstützung bei 28.000 USD reagiert, und seither drücke der Verkaufsdruck den Kurs nach unten. Derzeit werde BTC bei 27.400 USD gehandelt, und wenn der Trend anhalte, sei eine Rückkehr unter 27.000 USD möglich. (Quelle: xStation5 von XTB) (30.08.2023/ac/a/m)





Nach dem gestrigen juristischen Sieg von Grayscale über die SEC legte Bitcoin sogar um mehr als 7,0% zu, so die Experten von XTB.Der Fall habe eine Entscheidung der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) betroffen, den Antrag von Grayscale auf Umwandlung seines außerbörslichen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) abzulehnen. Grayscale habe gegen die SEC geklagt und argumentiert, die Ablehnung sei willkürlich und es fehle eine ausreichende Erklärung dafür, warum die SEC Bitcoin-Futures-ETFs anders behandle als Bitcoin-Spot-ETFs. Der Richter des U.S. Court of Appeals, Neomi Rao, habe sich auf die Seite von Grayscale gestellt und angeordnet, dass ihrem Antrag auf Überprüfung stattgegeben und die Ablehnung der SEC aufgehoben werde. Die Richterin habe festgestellt, dass die SEC es versäumt habe, eine Erklärung für ihre Entscheidung abzugeben, was Fragen über die Behandlung des Antrags von Grayscale durch die Aufsichtsbehörde aufwerfe. Die Entscheidung des Richters garantiere jedoch nicht automatisch, dass ein Grayscale Spot Bitcoin ETF gelistet werde.