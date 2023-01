Medienberichte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC gegen die Krypto-Firmen Gemini und Genesis klage, hätten die Erholung zunächst nicht stoppen können. Die Behörde werfe den Unternehmen vor, mit dem Lending-Programm "Earn" Milliarden an Kundengeldern illegal eingesammelt und überdies unerlaubt unregistrierte Wertpapiere angeboten zu haben.



Bei "Earn" könnten Kunden ihre digitalen Assets verleihen und im Gegenzug Zinsen kassieren, die teils deutlich über denen von traditionellen Banken gelegen hätten. Bis zu drei Milliarden Dollar sollten die beiden Firmen nach Bloomberg-Informationen mit diesem Angebot eingeworben haben. Mitte November habe die "Earn"-Accounts wegen Liquiditätsproblemen eingefroren werden müssen. Nutzer hätten seither keinen Zugang zu ihren Krypto-Beständen auf der Plattform.



Die Regulierungsbehörden hätten "Earn" bereits seit mindestens einem Jahr im Visier. Nun habe die SEC beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York Klage eingereicht und fordere Strafen, Unterlassung und die Rückgabe unrechtmäßig erzielter Gewinne an die Anleger.



Gemini-Mitgründer Tyler Winklevoss könne den ganze Wirbel allerdings nicht ganz nachvollziehen. Man habe 17 Monate lang Gespräche mit der SEC über "Earn" geführt, habe er bei Twitter geschrieben. Maßnahmen habe die Behörde aber erst ergriffen, als die Auszahlungen hätten pausiert werden müssen.



Trotz der jüngsten Kursgewinne bei Bitcoin und Co brodle es unter der Oberfläche gewaltig. Der Krypto-Winter habe die Branche hart getroffen und fordere ihren Tribut. Gut möglich, dass die Kurse vor diesem Hintergrund noch einmal zurücksetzen würden. Krypto-Investoren sollten daher weiterhin langfristig agieren und nicht gleich "All-in" gehen, sondern noch Pulver trocken halten. (13.01.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat seine Kursgewinne am Donnerstagabend kräftig ausgebaut und den mittlerweile neunten Tag in Folge mit einem Kursplus beendet, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach "Bloomberg"-Informationen entspreche das der längsten Gewinnstrecke seit dem Jahr 2020.Wetten darauf, dass sich die Inflation abkühlt und die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen werde, hätten allen Arten von Anlagen zu Beginn des Jahres 2023 geholfen. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am gestrigen Donnerstag habe der Bitcoin am Abend noch einen Zahn zugelegt und bei 19.030 Dollar den höchsten Stand seit dem Kursrutsch im November markiert.