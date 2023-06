Im bullishen Szenario bricht der Kurs über die obere Flaggen-Begrenzung bei circa 26.800 Dollar sowie den GD200 aus und leitet damit die nächste Aufwärtswelle ein. Schafft Bitcoin es, über das Jahreshoch bei 31.035 Dollar auszubrechen, sollte die Rally weiter an Fahrt gewinnen und die 40.000-Dollar-Marke in den Fokus rücken.



Anleger sollten einen Ausbruch aus der Flaggenformation abwarten. Ein Einstieg dränge sich zwar vorerst nicht auf, doch mittel- und langfristig sei "Der Aktionär" von steigenden Preisen überzeugt.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (19.06.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit rund zwei Monaten befinde sich der Bitcoin in einer Konsolidierung, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zuletzt hätten die Nachrichten, dass BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) einen Bitcoin-ETF auflegen möchte, zwar für Aufsehen gesorgt. Sie hätten dem Kurs nicht zu einem entscheidenden Ausbruch verholfen. Aus technischer Sicht deute allerdings einiges darauf hin, dass dieser bald stattfinden sollte.Seit dem Jahreshoch bei 31.035 USD verlaufe der Bitcoin-Kurs in einer sogenannten Flaggenformation. Dabei habe er mehrfach sowohl die obere als auch die untere Begrenzung des Trendkanals getestet. Zudem notiere Bitcoin derzeit zwischen der 50- und 200-Tage-Linie bei 27.059 respektive 23.927 USD. Die Kryptowährung sei damit zwischen wichtigen Unterstützungen und Widerständen quasi gefangen. Typischerweise löse sich eine solche Situation durch eine impulsive Bewegung in eine Richtung auf.