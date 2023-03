Hinweise, ob sich diese Hoffnung erfülle, dürfte bereits der Zinsentscheid am morgigen Mittwoch (22. März) liefern. Am Markt werde derzeit eine kleine Zinserhöhung im 25 Basispunkte eingepreist. Ein größerer Zinsschritt wäre indes eine böse Überraschung für die Märkte.



Die Wogen im Bankensektor hätten sich zumindest kurzfristig etwas geglättet, nun rücke der US-Zinsentscheid in den Fokus. Gut möglich, dass der eine oder die andere im Vorfeld kalte Füße bekommt und erst einmal Gewinne mitnehme - nach dem Kurssprung in der Vorwoche wäre das keine Überraschung. Gleichzeitig könnte eine FED-Entscheidung im Sinne der Bullen für neuen Schub sorgen.



Kurzfristig dürfte die Volatilität also hoch bleiben und womöglich weiter steigen, grundsätzlich sieht DER AKTIONÄR den Bitcoin aber wieder auf dem richtigen Weg. Mutige Anleger würden dabei bleiben oder einsteigen - halten dabei aber noch etwas Pulver für etwaige Rücksetzer trocken.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (21.03.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage lässt es der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) am Dienstagmorgen zunächst etwas ruhiger angehen und kommt im schwächelnden Krypto-Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht um rund 1,5 Prozent zurück, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der guten Stimmung unter den Marktteilnehmern tue das aber erst einmal keinen Abbruch.Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt notiere am Dienstag bei 68 Zählern. Damit signalisiere das Stimmungsbarometer nicht nur "Gier", sondern erreiche auch den höchsten Stand seit dem Allzeithoch des Bitcoin Ende 2021. Während des anschließenden Krypto-Winters habe der Index im letzten Jahr fast durchgehend "Angst" oder "extreme Angst" angezeigt.Nach einer deutlichen Erholung seit Jahresbeginn sei der Krypto-Fear-and-Greed-Index am vorletzten Wochenende noch einmal auf 33 Punkte abgesackt, seither sei es - im Gleichschritt mit der Kursentwicklung des Bitcoins - wieder deutlich nach oben gegangen.Zwar sei es bis Dienstagmorgen zunächst wieder bis in den Bereich von 27.500 Dollar nach unten gegangen, die grundsätzliche Richtung stimme aber wieder. Zu verdanken sei das einerseits der großen Unsicherheit an den Märkten im Zusammenhang mit den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor: Sollte es zu einer neuerlichen Bankenkrise kommen, käme der Bitcoin womöglich als "sicherer Hafen" in Betracht, so das Argument der Bullen.Andererseits gebe es aber auch Spekulationen, dass die US-Notenbank FED bei den Zinserhöhungen nun den Fuß vom Gas nehmen und den Leitzins im weiteren Jahresverlauf sogar wieder senken könnte. Insbesondere Risiko-Assets würde das Rückenwind liefern.