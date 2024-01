"Derzeit sehen wir fast täglich neue Allzeithochs. Aber warum stagniert Bitcoin? Eines möchte ich herausstellen: Wenn Sie sich die vergangenen Zyklen von Bitcoin ansehen, erreichte er im Dezember 2017 seinen Höchststand, und der S&P 500 erreichte sechs Wochen später Anfang 2018 seinen Höchststand. Wenn wir zum Jahr 2021 gehen, wurde das Bitcoin-Hoch von 69.000 Dollar im November erreicht, und sechs Wochen später erreichte der S&P seinen Höchststand. Ich bin hier etwas wachsam. Schauen wir uns jetzt an, was in den nächsten drei Wochen passiert", habe er gesagt.



Zwar hätten große Events im Krypto-Sektor bislang oft die zwischenzeitlichen Höchststände markiert. Doch das sei sowohl im Fall der Bitcoin-Futures als auch beim Coinbase-IPO passiert, als der Bitcoin auf Allzeithoch notiert habe. Das sei aktuell nicht der Fall, der Hype dürfte noch nicht das Ausmaß von 2017 oder 2021 erreicht haben. Zudem sollten die Bitcoin-ETFs für weitere Geldflüsse in den Sektor sorgen. DER AKTIONÄR bleibt bullish.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (29.01.2024/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etwas mehr als zwei Wochen ist es nun her, dass die SEC elf Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt hat, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz Zuflüssen in Millionenhöhe notiere der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) deutlich unter seinem Jahreshoch bei rund 49.000 Dollar. Laut Gareth Soloway, Chief Market Strategist bei VerifiedInvesting.com., könnte die Kryptowährung sogar noch deutlich weiter abstürzen.Trotz der Öffnung für Institutionen und allgemeine Anleger durch die ETFs liege der Preis pro Bitcoin nun deutlich unter dem jüngsten Hoch. Soloway habe bereits im Oktober vor einem Sell-the-News-Event gewarnt.Er habe die Genehmigung der ETFs in einem kürzlich erschienenen Interview mit Kitco News mit der Freigabe für Bitcoin-Futures im Jahr 2017 verglichen. "Es gab einen großen Hype rund um die News. Und das war der Höhepunkt des Zyklus. Wenn wir zum ersten Hoch im Jahr 2021 gehen, das war der Börsengang von Coinbase. Und dieser markierte den Höchststand. Die großen Nachrichten sorgen für einen Hype und den Höhepunkt bei Bitcoin", habe der Experte gesagt.