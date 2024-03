Der Vorschlag sei bereits am 30. Januar eingereicht und am 22. Februar mit 16 zu 13 Stimmen und einer Enthaltung durchgewunken worden. Nun befinde sich der Entwurf wieder Repräsentantenhaus zur zweiten Überprüfung.



Die Arizona State Retirement Systems und das Public Safety Personnel Retirement System würden laut dem Schreiben dazu angehalten, die Bitcoin-ETFs zur Risikostreuung und als Absicherung gegen die Inflation in ihre Investitionsstrategie zu integrieren.



Sollte der Entwurf tatsächlich durchgehen, könnte diese Idee Schule machen und nicht nur andere US-Staaten, sondern Pensionskassen weltweit die Bitcoin-ETFs in ihre Fonds aufnehmen. Das würde zu massiven Mittelzuflüssen in die Produkte führen und den Preis der Kryptowährung massiv nach oben treiben.



Laut einem Bericht des Verbandes der Luxemburger Fondsindustrie solle das Pensionsfondsvolumen weltweit bis Ende nächsten Jahres über 61 Billionen Dollar betragen. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung des Bitcoin betrage derzeit circa 1,3 Billionen Dollar. Das bedeute, wenn die Pensionsfonds weltweit nur zwei Prozent Bitcoin in ihr Portfolio aufnehmen würden, verdopple sich der Preis der Kryptowährung.



Sollten die Bitcoin-ETFs tatsächlich Teil der Pensionskasse des Bundesstaates Arizona werden, könnte das eine riesige Kettenreaktion auslösen und den Bitcoin-Preis enorm treiben. DER AKTIONÄR bleibe deshalb weiterhin bullish eingestellt.







