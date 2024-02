Insgesamt müsse man allerdings ganz klar sagen, dass die Zulassung durch die SEC ein wegweisender Schritt für den Bitcoin gewesen sei. In Verbindung mit einer weiteren Angebotsverknappung durch das Halving im April dürfte sich das positiv auf die Kursentwicklung der Digitalwährung auswirken. Die spekulative Kaufempfehlung des "Aktionärs" gelte daher weiterhin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (13.02.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die wichtigste Cyberwährung Bitcoin habe am Montagabend erstmals seit Ende 2021 wieder die Marke von 50.000 USD übersprungen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Derzeit notiere der Bitcoin bei 50.051 USD. Für Unterstützung würden wohl insbesondere die vor Kurzem neu eingeführten börsengehandelten Fonds in den USA sorgen.Seit der Verschnaufpause Mitte Januar ziehe der Bitcoin dynamisch an. Schon in der vergangenen Woche habe er mit einem Plus von 13% die stärkste Handelswoche seit Oktober 2023 hingelegt. Mittlerweile betrage das Kursplus seit dem Januar-Tief bei rund 39.000 USD sogar bereits fast 30%.Mit etwas Verzögerung scheine sich damit nun die Genehmigung von Spot-ETFs auf Bitcoin auszuwirken. Die Genehmigung sei am 10. Januar erfolgt, handelbar seien die ETFs seit dem 11. Januar. Die neu eingeführten börsengehandelten Fonds in den USA würden den Bitcoin-Kurs direkt abbilden. Anleger hätten dadurch erstmals die Möglichkeite von der Entwicklung der Krypotwährung zu profitieren, ohne Bitcoin direkt selbst kaufen zu müssen.