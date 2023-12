Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen reiten auf einer neuen Welle, wobei Bitcoin wieder über die Marke von 38.000 US-Dollar klettert, so die Experten von XTB.



Die Anstiege würden aufgrund von Fortschritten im Prozess der Akzeptanz eines physisch hinterlegten Bitcoin-ETF erfolgen. Gestern habe die SEC in einer offiziellen Erklärung bekannt gegeben, dass sie sich am Donnerstag mit Grayscale getroffen habe, um die potenzielle Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust zu besprechen. Die Anleger würden optimistischer, da das nächste Zeitfenster für die Annahme aller Anträge zwischen dem 5. und 10. Januar 2024 liege. Zusätzlich werde die Stimmung durch die Nachricht gestärkt, dass ein weiterer Antrag für einen physisch hinterlegten ETF für Ethereum eingereicht worden sei. Der Fidelity-Fonds sei die siebte Institution, die einen solchen ETF beantrage, wobei die meisten Anträge eine endgültige Frist zwischen Ende Mai und Anfang August 2024 hätten.



Heute habe Bitcoin 1,90% zugelegt und handele erneut über 38.000 US-Dollar. Der aktuelle Preis von Bitcoin liege derzeit bei rund 38.500 US-Dollar und erreiche erneut sein Höchstniveau. Wenn die Bullen ihren Schwung beibehalten würden, könnte die aktuelle Bewegung nur auf Widerstand bei der Marke von 40.000 US-Dollar stoßen. Ideal wäre jedoch, um den Weg zu ebnen, zunächst einen täglichen Schlusskurs über 38.000 US-Dollar zu sehen. (01.12.2023/ac/a/m)

