Aus charttechnischer Sicht bleibe damit die wichtige 30.000-Dollar-Marke das nächste große Ziel. Nach unten sollte indes der frühere Widerstand im Bereich von 25.100 Dollar als Unterstützung dienen und im Falle von Rücksetzern einen gewissen Halt geben.



Der Bitcoin sei zuletzt hervorragend gelaufen und habe auf lange Sicht noch reichlich Luft nach oben. Nach dem starken Lauf der letzten Tage seien aber jederzeit auch Gewinnmitnahmen möglich. Zudem dürfte es rund um den Zinsentscheid der FED am Mittwoch turbulent zugehen.



Krypto-Investoren würden die Gewinne laufen lassen oder sich in Stellung bringen, sollten aber noch etwas Pulver für etwaige Rücksetzer trockenhalten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (20.03.2023/ac/a/m)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem Wochenende mit deutlichen Kursgewinnen und einem neuen Jahreshoch klettert der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) auch am Montagmorgen weiter nach oben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem Kursplus von rund 3,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht gehöre er damit erneut zu den Top-Performern am Kryptomarkt. Im Laufe der Woche dürfte die Volatilität weiter anziehen.Neben der sich zuspitzenden Bankenkrise, die mit der Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS am Sonntag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht habe, spiele dabei auch der Zinsentscheid der US-Notenbank FED am Mittwoch (22. März) eine große Rolle.Die Mehrheit der Analysten gehe derzeit davon aus, dass die FED den Leitzins bei dieser Gelegenheit noch einmal um 25 Basispunkte erhöhe - und anschließend stabil halte. Für den weiteren Jahresverlauf würden die Bullen sogar darauf spekulieren, dass die Zinsen wieder sinken könnten.Dabei habe der Bitcoin am Sonntagabend bei 28.441 Dollar abermals ein neues 9-Monats-Hoch markiert, ehe er über Nacht noch einmal unter die 28.000er-Marke zurückgekommen sei. Auf 24-Stunden-Sicht notiere er am Montagmorgen aber dennoch fast vier Prozent im Plus - während der Krypto-Gesamtmarkt nur gut ein Prozent zulege.