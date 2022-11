"Über Nacht gab es zunehmend Kommentare bezüglich der Erwartung, dass die FED die Zinsen nur um 50 Basispunkte anheben wird", habe Hayden Hughes, CEO der Trading-Plattform Alpha Impact, gegenüber "Bloomberg" gesagt. Da Kryptos üblicherweise die anderen Assetklassen anführen würden, halte er im Vorfeld der FED-Sitzung im Dezember auch eine Rally am Aktienmarkt für möglich.



Nach den heftigen Verlusten sorge das am Kryptomarkt derzeit wieder für etwas mehr Zuversicht. Der Bitcoin sei knapp oberhalb der 17.000-Dollar-Marke auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen gestiegen. Allerdings erfolge die aktuelle Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Seit Monatsanfang habe weitere 17,5 Prozent verloren - damit drohe die zweitschwächste November-Performance der vergangenen neun Jahre.



Der Krypto-Gesamtmarkt steige derweil um rund zwei Prozent, wobei Ethereum mit einem Plus von mehr als fünf Prozent als größter Gewinner in den Top 10 nach Market Cap deutlich heraussteche. Deutlich Verlierer gebe es unter den großen Coins indes nicht. Dennoch sei die aktuelle Erholungstendenz nach Einschätzung des AKTIONÄR noch mit Vorsicht zu genießen.



Die Sorge vor weiteren Pleiten in der Kryptobranche sowie die makroökonomische Ungewissheit mit Blick auf das weitere Vorgehen der FED und die Entwicklungen würden als Risikofaktoren bestehen bleiben und dürften auf Sicht für anhaltend hohe Volatilität sorgen. Zudem würden aktuell die Kurskatalysatoren für eine nachhaltige Erholung oder gar eine neue Rally fehlen.



Aus diesem Grund sollten aktuell nur sehr risikofreudige Anleger auf eine technische Gegenbewegung am Kryptomarkt spekulieren. Allen anderen rate DER AKTIONÄR, die Füße stillzuhalten. (30.11.2022/ac/a/m)







