Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Preis, der in letzter Zeit inmitten der Bankenkrise zugelegt hat, befindet sich in einer sehr kurzen technischen Korrektur, so die Experten von XTB.Betrachte man die Position des US-Gerichts, das kürzlich den Antrag der SEC abgewiesen habe, in dem die Aufsichtsbehörde gefordert habe, den Erwerb von nicht registrierten Wertpapieren" des Voyager-Fonds durch Binance US zu stoppen, scheine ein möglicher Sieg von Ripple gegen die SEC möglich. Der Status von Kryptowährungen in den USA sei noch unklar und Gegenstand eines Streits zwischen den Regulierungsbehörden SEC und CFTC. Angesichts der unklaren Rechtslage bestehe die Chance, dass das Gericht das Fintech-Unternehmen Ripple nicht des Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren für schuldig befinde. Eine solche Entscheidung könnte zu einem regulatorischen "Tauwetter" in der Branche führen und signalisieren, dass die Bedenken gegenüber den Regulierungsbehörden nachlassen würden. Ein potenzielles Ziele liege bei 30.000 Dollar. (29.03.2023/ac/a/m)