Wenn solche Produkte kommen würden, würde das auch professionellen Finanzberatern und Vermögensverwaltern das Leben erleichtern, denen es bislang zu kostspielig oder zu umständlich sei, das Geld ihrer Kunden in Krypto anzulegen. Bisher müssten diese Krypto-Bestände ihrer Kunden auf separaten Krypto-Plattformen verwalten oder in Fonds investieren, die den Bitcoin-Kurs nur suboptimal abbilden würden und überdies noch vergleichsweise teuer seien.



Mit ETFs und konkurrenzbedingt wahrscheinlich sinkende Kosten könnten beide Probleme lösen, argumentiere Bernstein. Zudem zeige die Tatsache, dass Fondsanbieter an der Entwicklung von Krypto- und Blockchain-Produkten festgehalten hätten, dass die Institutionen im großen Stil auf eine Etablierung von Krypto als Anlageklasse wetten würden.



Der Einstieg institutioneller Investoren in den Kryptomarkt gelte seit Jahren als potenzieller Kurskatalysator für Bitcoin und Co. Bislang sei dies in den meisten Fällen ein frommer Wunsch geblieben. Die Einführung von Spot-ETFs würde die Eintrittsbarrieren jedoch deutlich senken.



"Wenn BlackRock und andere einen Durchbruch am Spot-ETF-Markt schaffen, wäre dies das bequemste, konformste und salonfähigste Produkt sowohl für private als auch für institutionelle Anleger, um sich in Bitcoin zu engagieren", würden die Analysten um Gautam Chhugani schreiben.



Allerdings müsse dabei auch die US-Börsenaufsicht SEC mitspielen - und die hätten den Druck auf den Kryptosektor zuletzt ja kräftig erhöht.



Nach dem Durchhänger von Anfang Mai bis Mitte Juni hätten sich Sentiment und Chartbild des Bitcoin zuletzt wieder aufgehellt. In der Vorwoche sei der dabei sogar auf ein neues 12-Monats-Hoch gesprungen und halte sich seitdem oberhalb von 30.000 Dollar. Der Grundstein für eine Fortsetzung der Erholungsrally sei damit gelegt. Nun gelte es, das positive Momentum aufrechtzuerhalten. "Der Aktionär" bleibe auf lange Sicht klar bullish. (27.06.2023/ac/a/m)





