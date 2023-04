Dennoch sei der Sprung über die 30.000er-Marke und auf ein neues 10-Monats-Hoch ein starkes Signal und eine Bestätigung des Erholungstrends. "Das bedeutet im Grunde, dass sich der Preis vollständig von Celsius, FTX und den US-Regulierungsmaßnahmen erholt hat", so Greenspan. Das Kursplus seit Jahresanfang sei damit zeitweise auf über 80 Prozent angewachsen.



Nach der wohlverdienten Verschnaufpause infolge des starken Jahresstarts würden die Bullen am Drücker bleiben. Gelinge es ihnen, den Kurs oberhalb der wichtigen 30.000er-Marke zu halten, stehe einer Fortsetzung der Erholungsrallye nichts mehr im Weg. DER AKTIONÄR bleibt daher bei der langfristigen Kaufempfehlung für mutige Anleger.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Ende eines ruhigen Osterwochenendes hat der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) in der Nacht auf Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt und die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar zurückerobert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein starkes Signal, dass weder die Pleiten großer Kryptofirmen im Vorjahr noch das regulatorische Säbelrasseln die Digitalwährung derzeit bremsen könnten.Am frühen Dienstagmorgen habe der Bitcoin bei rund 30.399 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Juni 2022 erreicht. Aktuell notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund sechs Prozent höher und nahezu exakt bei 30.000 Dollar. Auf diesem Niveau habe der Kurs die Verluste durch die Pleiten der Terra (LUNA), Celisus, Three Arrows Capital und FTX im Vorjahr wieder komplett aufgeholt.Zuvor habe der Kurs seit Mitte März in einer engen Trading-Range seitwärts tendiert. Für die sonst so volatile Kryptowährung ist das eher untypisch, weshalb DER AKTIONÄR bereits auf den nahenden Ausbruch hingewiesen hatte. Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Bitcoin nun inmitten der Widerstandszone im Bereich zwischen 28.200 und 32.100 Dollar.